Город в Британии объявил ЧС из-за прожиточного минимума

Город Истборн в Великобритании, который образует административный район на побережье Ла-Манша, первым в стране объявит чрезвычайную ситуацию с прожиточным минимумом. Рекордное число людей там вынуждены обращаться к банкам для выживания. Об этом написала газета The Independent.

По данным издания, такое решение власти могут принять уже в среду. Член городского совета Джоша Бабаринде заявил, что объявление ЧС поможет городскому совету Истборна более эффективно работать с благотворительными организациями. также это будет тревожным сигналом для британского правительства.

«Нам нужны немедленные действия со стороны правительства — они должны осознать, что эта цена кризиса стала чрезвычайной из-за их бездействия… Люди приходят ко мне каждый день и говорят: «Я не знаю, как я буду жить дальше. Есть родители, которые пропускают приемы пищи, чтобы их дети могли поесть», — сказал Бабаринде.

По его словам, местная пенсионерка заявила ему, что ей придется даже отключить телевизор ввиду расходов на электроэнергию. Такую меры он назвал ужасным выбором. Чиновник считает, что такого положения дел не должно быть в обществе.

По сведениям неправительственной благотворительной организации Trussell Trust, Eastbourne Foodbank в 2021 году выдал 17 440 экстренных продуктовых наборов на 100 тысяч человек, что стало наиболее высоким показателем в стране.

Либерально-демократическая партия Великобритании призвала кабмин ввести национальный налог на непредвиденную прибыль газовых и нефтяных гигантов, а также снизить НДС на 2,5% для способствования снижению цен.