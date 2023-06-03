Мир 03 июня 2023, 19:02 «Город Readovka». Британская газета перепутала Шебекино с российским Telegram-каналом Газета Daily Mail назвала белгородский Шебекино «городом Readovka» Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

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Журналисты британской газеты Daily Mail, описывая ситуацию в Шебекине Белгородской области, неверно указали название города. Репортеры назвали его «городом Readovka», перепутав с российским Telegram-каналом.

В статье говорилось о обстрелах города. В качестве иллюстрации к материалу авторы добавили видеозапись пожара, подпись гласила: «На видеозаписи из города Readovka видно, как здание горит после предполагаемого удара». Позже этот комментарий изменили, указав правильное название города.

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ВСУ 2 июня выпустили по Шебекину почти 400 снарядов, два человека погибли, еще восемь пострадали. Жителей округа эвакуировали. Власти запретили движение транспорта на нескольких участках дорог для обеспечения безопасного движения в приграничных территориях, мера продлится до 30 июня. В субботу обстрелы населенных пунктов Шебекинского городского округа продолжились, погибли две женщины.