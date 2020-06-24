Город Полярный отметил 121 день рождения

Председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий рассказал, что раньше он назывался Александровск «в честь русского императора Александра III», а «со временем он потерял статус города и превратился в село».

«Но в 1931 году большевики вспомнили о том, с кем связано его название, и переименовали село в Полярное. В 1939 году он снова стал городом, и с тех пор так и носит имя Полярный», — уточнил Стрельбицкий.