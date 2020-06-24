Город Полярный отметил 121 день рождения
Городу Полярному, бывшей базе Северного флота во время Великой отечественной войны, исполнился 121 год 24 июня. Об этом сообщило ИА Nation News.
Председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий рассказал, что раньше он назывался Александровск «в честь русского императора Александра III», а «со временем он потерял статус города и превратился в село».
«Но в 1931 году большевики вспомнили о том, с кем связано его название, и переименовали село в Полярное. В 1939 году он снова стал городом, и с тех пор так и носит имя Полярный», — уточнил Стрельбицкий.