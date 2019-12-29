«Город кипел от гостей из России»: в Латвии пожаловались на перенос «Новой волны» из Юрмалы

Музыкальный фестиваль «Новая волна» уже четвертый год проводится в Сочи. Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что перенос мероприятия из Юрмалы лишил город праздника и негативно отразился на рынке недвижимости.

«Раньше в Юрмале был праздник „Новая волна“, город буквально кипел от гостей из России. Артисты покупали там дома. Теперь праздника нет, российских артистов не пускают, а цены на недвижимость в Латвии упали очень резко», — сказал Юрканс изданию «Росбалт».

Бывший министр пояснил, что разрешение на жительство в Латвии получить сложно, поэтому этот рынок просел. При этом он добавил, что туристов из России все еще приезжает много.

«Есть культурный обмен, но все это могло быть на более высоком уровне», — отметил Юрканс.

По его словам, Латвия несет потери также из-за транзита товаров. Раньше Китай планировал доставлять товары именно через латвийскую территорию, но сейчас отправляет грузы через Белоруссию в Европу.

«Мы теряем много денег на транзите, и не только из-за „неотношений“ с Россией, но и из-за санкций против нее», — заключил бывший глава МИД.

Международный песенный конкурс «Новая волна» был создан в 2002 году и проводился в латвийском курорте Юрмале. Фестиваль перенесли в Сочи в 2015-м из-за напряженных отношений двух стран. В следующем году конкурс планируется провести в Казани.