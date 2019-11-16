«Город грехов» превратят в сериал

Что посмотреть вместо «Игры престолов»? Советуют звезды Подробнее

Пока не ясно, кто будет транслировать сериал Вариантов несколько: его могут показать на независимом канале или на какой-нибудь стриминговой платформе. Сделка с Миллером также предусматривает анимационный приквел по мотивам комиксов «Город грехов».

Ранее Миллер лишился прав на полнометражные фильмы «Город грехов» после банкротства компании The Weinstein Co.

Недавно он смог решить все вопросы с Lantern Capital Partners и вернул права на первую картину дилогии 2005 года, которую вместе с Квентином Тарантино снял режиссер Роберт Родригес. По информации журнала, именно Родригесу доверят съемки сериала.

Картина «Город грехов» Родригеса и Тарантино вышла в прокат в марте 2005 года. Главные роли в фильме исполнили Брюс Уиллис, Микки Рурк, Джессика Альба, Элайджа Вуд и другие актеры. Лента удостоилась «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля в номинации «Технический гран-при».