Горный пик в Казахстане получил имя уральского университета в Екатеринбурге

В январе этого года туристский клуб университета «Романтик» сделал два сложных лыжных похода по хребту Сарымсакты на южном Алтае.

«Одной из вершин высотой 2900 метров, на которую мы совершили первопрохождение, мы решили дать название „100 лет УрФУ“», — заметил глава группы Евгений Макаров.

Горный пик назвали в честь приближающегося юбилея вуза.

Пресс-служба уточнила, что хребет Сарымсакты не популярен среди туристов, потому что малоизучен. Участники «Романтика» поставили флаг над перевалом «Пешеходный» и на вершине «Беркутаул».