Мир 17 сентября 2023, 04:16 Горнолыжный курорт во Франции закроют из-за нехватки снега CNN: французский горнолыжный курорт Ла-Самбуй закрывается из-за нехватки снега Pxhere

Читать 360tv в

Расположенный недалеко от Монблана во французских Альпах лыжный курорт Ла-Самбуй закрывается. По данным CNN, это произошло из-за глобального потепления.

Глобальное потепление сократило лыжный сезон всего до нескольких недель, указано в материале. В результате содержать лыжный курорт стало попросту невыгодно. Этим и было продиктовано решение разобрать подъемники.

Реклама

«Раньше у нас был снег практически с первого декабря до 30 марта», — поделился мэр города Жак Далекс.

Прошлой же зимой сезон продлился всего четыре недели. Отмечается, что даже в тот период снега было не слишком много.

Ла-Самбуй не был большим курортом, указали в статье. Однако это место пользовалось спросом среди семейных пар.

Повышение температуры в мире может спровоцировать серьезные проблемы. Минувшее лето уже оказалось самым жарким за всю историю наблюдений, обратил внимание генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он призвал мировых лидеров активизировать борьбу с глобальным потеплением.