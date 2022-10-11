Горнодобывающая компания Ferrexpo приостановила работу на Украине | 360°

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Горнодобывающая компания Ferrexpo приостановила работу на Украине

Горнодобывающая компания Ferrexpo сообщила о приостановке работы на Украине

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Украинская горнодобывающая компания Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Такую информацию опубликовало агентство Bloomberg, сообщило РИА «Новости». На официальном сайте компании также появилось объявление о проблемах с энергоснабжением.

«Вчерашние события привели к ущербу крупным городам по Украине, а также к отключению электроэнергии на наших предприятиях <…>. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить подачу электроэнергии в критически важных зонах <…> на наших объектах», — говорится в заявлении главного исполнительного директора Ferrexpo Джима Норта.

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В компании отметили, что производство временно приостановлено. В настоящее время инженеры оценивают ущерб инфраструктуре, также проводится оценка периода простоя производства, добавили в Ferrexpo.

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По данным премьер-министра Украины Дмитрия Шмыгаля, повреждения накануне получили11 важных объектов инфраструктуры в Киеве и еще восьми регионах страны.

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