Горняки украинской шахты «Горская» начали забастовку

Смена горняков шахты «Горская» ГП «Первомайскуголь» Луганской области Украины отказались спускаться в шахту. Они требуют погасить задолженность по зарплате за январь–март текущего года. Им также не хватает средств индивидуальной защиты. Предприятие переведено в режим простоя.

Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза шахтеров Украины, депутат Рады Михаил Волынец. По его данным на 1,1 тысячи подземных рабочих приходится всего 180 самоспасателей, что недопустимо. Зарплатный долг ГП «Селидовуголь» перед сотрудниками достиг 242 миллиона гривен.

Долг по зарплате предприятия «Первомайскуголь» составляет 27,4 миллиона гривен. Смена из 14 шахтеров спустилась вниз и решила бастовать в подземных условиях.

Конфиденциальные источники сообщили депутату, что министр энергетики Герман Галущенко готов встретиться с представителями Независимого профсоюза шахтеров Украины и ПРУП в пятницу.

Волынец уточнил, что участники подземного протеста на горной шахте выдвинули новое требование о повышении зарплат.

Два года назад бастующие шахтеры государственного предприятия «Селидовуголь» перекрыли дорогу в Донецкой области. Они требовали выплаты жалования за несколько месяцев.