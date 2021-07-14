Горняки на Украине перекрыли вторую трассу из-за долгов по зарплате

Горняки на Украине перекрыли трассу в Кировоградской области и требуют выплатить им зарплату. В шахту спускаться они отказались, сообщил в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Люди отказались спускаться в шахту, потому что справедливо считают, что подвергают опасности себя и других из-за того, что вынуждены работать впроголодь в сверхтяжелых условиях», — написал Волынец.

Очередные протесты горняков на Украине начались утром во вторник. В Кировоградской области работники отказались спускаться сразу в три шахты. Горняки перекрыли трассу около поселка Смолино.

Украинские горняки объявили бессрочную акцию протеста. Они добиваются того, чтобы им выплатили долги по зарплате, которые составляют уже почти три миллиона долларов, и обеспечили стабильную работу предприятия.

Шахты «Смолинская», «Новоконстантиновская» и «Ингульская», уточнило РИА «Новости», входят в состав государственного украинского предприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат». Работающие там горняки в июне уже протестовали: они провели акцию рядом с офисом президента в Киеве. Требование было аналогичным — обеспечить стабильность в работе и в доходе.

Забастовки горняков проходят на Украине регулярно, они охватывали Киев и многие области страны. Несколько раз шахтеры бастовали прямо под землей, протесты растягивались на недели.