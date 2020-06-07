    07 июня 2020, 11:36

    Горняк погиб из-за обвалов породы на шахте в ДНР

    Алена Макаренко

    Один горняк погиб и еще один получил травмы после обвала породы в шахте «Холодная балка» в городе Макеевка, примыкающем к Донецку. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

    Порода выпала из кровли 6 июня. Из-за этого погиб 37-летний горнорабочий. Еще один 44-летний шахтер получил травмы, его подняли на поверхность и доставили в городскую больницу.

    Шахта «Холодная балка» принадлежит госпредприятию «Макеевуголь». Она сдана в эксплуатацию в 1957 году. В коллективе трудятся более 1600 человек.

    Кроме того, сотрудники МЧС спасли 35-летнего горняка, который также попал под обвал породы на шахте «Комсомолец Донбасса» в Кировском к северо-востоку от Донецка. Пострадавшего отвезли в больницу Енакиева.

    Ранее обрушение произошло на шахте «Кальинская» в Свердловской области из-за микроземлетрясения. Травмы получили два горнорабочих V разряда и один горнорабочий IV разряда. Их доставили в больницу с сотрясением мозга и ушибом позвоночника.