Горняк погиб из-за обвалов породы на шахте в ДНР

Порода выпала из кровли 6 июня. Из-за этого погиб 37-летний горнорабочий. Еще один 44-летний шахтер получил травмы, его подняли на поверхность и доставили в городскую больницу.

Шахта «Холодная балка» принадлежит госпредприятию «Макеевуголь». Она сдана в эксплуатацию в 1957 году. В коллективе трудятся более 1600 человек.

Кроме того, сотрудники МЧС спасли 35-летнего горняка, который также попал под обвал породы на шахте «Комсомолец Донбасса» в Кировском к северо-востоку от Донецка. Пострадавшего отвезли в больницу Енакиева.

Ранее обрушение произошло на шахте «Кальинская» в Свердловской области из-за микроземлетрясения. Травмы получили два горнорабочих V разряда и один горнорабочий IV разряда. Их доставили в больницу с сотрясением мозга и ушибом позвоночника.