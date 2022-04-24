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    24 апреля 2022, 08:20

    Горловку за полчаса 3 раза обстреляли со стороны Украины

    ДНР сообщила о 3 обстрелах Горловки со стороны ВСУ за 35 минут

    Оксана Кириллова

    Вооруженные формирования Украины утром 24 апреля обстреляли Горловку три раза за 35 минут. Это следует из оперативных сообщений представителей Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

    В 06:45 обстрел зафиксирован со стороны Майорска. По Никитовскому району Горловки выпустили 10 мин калибром 120 миллиметров. В 07:05 Горловку обстреляли уже со стороны Дзержинска — выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра. А в 07:20 сообщается об ударе со стороны населенного пункта Новгородское по поселку шахты имени Ленина в той же Горловке. ВСУ выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.

    Горловку также обстреливали со стороны ВСУ накануне вечером: в 19:05 со стороны Майорска выпустили четыре гранаты из РПГ, а также применялись крупнокалиберные пулеметы.

    В понедельник, 18 апреля, стало известно, что снаряд, выпущенный украинскими военными в Горловке, попал в жилой дом.