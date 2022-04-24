Горловку за полчаса 3 раза обстреляли со стороны Украины

Вооруженные формирования Украины утром 24 апреля обстреляли Горловку три раза за 35 минут. Это следует из оперативных сообщений представителей Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

В 06:45 обстрел зафиксирован со стороны Майорска. По Никитовскому району Горловки выпустили 10 мин калибром 120 миллиметров. В 07:05 Горловку обстреляли уже со стороны Дзержинска — выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра. А в 07:20 сообщается об ударе со стороны населенного пункта Новгородское по поселку шахты имени Ленина в той же Горловке. ВСУ выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.

Горловку также обстреливали со стороны ВСУ накануне вечером: в 19:05 со стороны Майорска выпустили четыре гранаты из РПГ, а также применялись крупнокалиберные пулеметы.

В понедельник, 18 апреля, стало известно, что снаряд, выпущенный украинскими военными в Горловке, попал в жилой дом.