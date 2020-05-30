Горящий самолет в аэропорту Казахстана сняли на видео

Выполнивший санитарный рейс самолет Ан-2 загорелся в аэропорту Урджара на востоке Казахстана через шесть минут после посадки. Видео с пылающим «кукурузником» появилось в Сети.

На кадрах видно, что самолет стоит на взлетной полосе и полностью охвачен огнем. Над ним поднимается белый дым.

Как сообщил Комитет гражданской авиации Казахстана, пожар произошел в субботу, 30 мая, около 15:31. Борт прибыл в Урджар из города Семея, ранее известного как Семипалатинск. Людей в момент возгорания на борту не было.

Пожарные потушили пламя в 15:50. В результате происшествия никто не пострадал. Бортом владеет частная авиакомпания «Тараз Жана Алем».

Расследованием причин пожара займется управление авиационных происшествий Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.