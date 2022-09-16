Горящий 200-метровый небоскреб китайского провайдера сняли на видео | 360°

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Горящий 200-метровый небоскреб китайского провайдера сняли на видео

В Китае загорелось 200-метровое здание China Telecom

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Пожар начался в здании китайского провайдера China Telecom в городе Чанша китайской провинции Хунань. В социальных сетях появились кадры с метра происшествия.

Огонь почти полностью охватил 200-метровое здание, распространившись снизу вверх.

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Газета «Бэйцзин жибао» сообщила, что для тушения возгорания задействовали 36 единиц спецтехники и около 300 спасателей.

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Здание построили в 2000 году, высота 42-этажной постройки составляет около 218 метров, что делает ее самым высоким подобным сооружением в Чанше, написали «Известия».

Накануне в жилом многоквартирном доме на Бусиновской Горке в Москве произошло возгорание квартиры на седьмом этаже. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили пламя, в огне никто не пострадал.

Также в Краснодаре загорелась высотка по Ставропольской улице. Пожар распространился на 15 квадратных метров в одной из квартир, два человека погибли.

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