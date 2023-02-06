Мир 06 февраля 2023, 23:04 Горячую линию для российских туристов открыли в Турции «Объясняем.рф»: в Турции открыли горячую линию для российских туристов Unsplash

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Для российских туристов в Турции открыли горячую линию, об этом сообщили в Telegram-канале «Объясняем.рф». За помощью могут обратиться как организованные путешественники, так и те, кто приехал в страну самостоятельно.

«Данных о пострадавших российских туристах не поступало.<…> Для туристов, которым требуется помощь в связи с землетрясением, открыта горячая линия», — говорится в сообщении.

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Для путешествующих самостоятельно открыта линия ДСКЦ МИД России — +7-495-695-45-45. Тем, кто приехал в страну по путевке, рекомендуют звонить по номеру Ассоциации «Турпомощь» — +7-499-678-12-03.

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В генконсульстве России в Анталье и Стамбуле сообщили, что россияне не обращались за помощью после землетрясения. Диппредставительства продолжат следить за ситуацией.

Две мощных землетрясения потрясли Турцию 6 февраля. Первое произошло рано утром в провинции Кахраманмараш, эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа. Второе случилось в 13:24 по московскому времени, толчки ощущались в Алании, Анкаре, Авсалларе, Адане и Трабзоне.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный общенациональный траур.