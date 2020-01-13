Лаврову пообещали «горячий» прием в Тбилиси

Встреча министров Совета Европы (СЕ), в которой должен принять участие глава внешнеполитического российского ведомства, должна состояться в мае 2020 года в Тбилиси. Официального подтверждения участия во встрече Лаврова пока нет, но грузинские оппозиционеры уже сейчас обещают встретить главу российского МИД в Тбилиси массовыми протестами, кроме того, грузинские оппозиционеры намерены призвать власти задействовать против российского дипломата «закон об оккупации».

В частности, «горячим» приемом пригрозил Лаврову член парламента от «Единого национального движения» (ЕНД) Роман Гоциридзе Кроме того, он назвал безответственными действия правящей партии «Грузинская мечта», которая согласовала приезд российских политиков в 2019 году.

Вице-спикер от партии «Грузинская мечта» Георгий Вольский при этом заявил, что Грузия выполнит все свои дипломатические обязательства перед Советом Европы. Секретариат СЕ, в свою очередь, потребовал от грузинской стороны гарантии того, что никаких «непредвиденных обстоятельств и неожиданностей» не возникнет при проведении министерской встречи в грузинской столице.

Отношения между Россией и Грузией были разорваны после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Нынешнее руководство Грузии исправлять ситуацию тоже не торопится. Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее даже заявила, что решение о том, ехать ли на юбилейный Парад победы 9 мая в 2020 году в Москву, она примет только после консультаций с Украиной и Соединенными Штатами.