«Горячий душ превратится в роскошь». Чехия раскрыла сценарий энергетического кризиса

Вызванный антироссийскими санкциями газовый кризис имеет три сценария развития событий. Их перечислил обозреватель чешского издания iDNES.cz Томаш Лански.

Как отметил автор статьи, Чехия зарезервировала три миллиарда кубометров сжиженного природного газа на нидерландском плавучем терминале. При этом аналитик компании ENA Владимир Штепан отметил, что речь идет лишь об аренде терминала, для которого еще нет газа. Он предложил властям страны самим договориться с Россией о поставках. С ним не согласился спецпредставитель по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка. По его словам, необходимо увеличить закупки газа у существующих поставщиков.

Если увеличить поставки газа не удастся, Чехии придется экономить. Как заявил обозреватель, власти ограничат подачу газа на промышленные предприятия и другие производства. Не тратить много ресурсов придется и жителям страны.

«В спальне топить не нужно, проветривать следует недолго, а мыться лучше теплой водой. Горячие ванны и душ снова превратятся в роскошь», — подчеркнул главный редактор сервера Elektřina.cz Арсен Лазаревич.

При третьем сценарии Чехия полностью останется без российского газа. При этом Лански заключил, что такая ситуация даже не рассматривается.