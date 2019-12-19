«Горячие ноги и сочная грудь»: на порносайтах появились необычные ролики

Несколько крупных порносайтов разместили у себя необычные для таких ресурсов видео: в роликах показали процесс приготовления индейки и предупредили, что порно может стать причиной импотенции.

На видеозаписи обратило внимание британское издание The Mirror. Они появились на PornHub, YouPorn и RedTube.

Создателем роликов выступила компания Zava, которая занимается предоставлением медицинских услуг в онлайн-режиме. Все они сопровождаются текстовым напоминанием о том, что «каждый десятый мужчина с эректильной дисфункцией жалуется на то, что она вызвана просмотром порно». При этом от просмотра откровенных видео советуют отказаться хотя бы ненадолго.

В Zava решили использовать в видео индейку из-за схожести фразеологизма об отказе от какой-либо привычки с фразой «стать холодной индейкой» — так звучит ее буквальный перевод с английского.

Названия для роликов выбраны тоже соответствующие: «Птица с большой грудью жарится» и «Горячие ноги и сочная грудь».

Исследование, проведенное в Zava, показало, что около 15% любителей порно смотрят его чаще именно в период праздников. Поэтому об опасности такого увлечения и решили напомнить в канун Рождества и Нового года.

Специалисты назвали просмотр порно «диссоциативным опытом». По их мнению, из-за него можно потерять контроль в сексе с партнером или лишить человека удовольствия во время этого процесса.