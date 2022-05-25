Горячая пора на Сицилии. Вулкан Этна снова дал жару

Самый большой действующий вулкан Европы — Этна — снова пробудился. Из кратера вверх ударили фонтаны кипящей лавы, по склонам горы огненной рекой потекла раскаленная магма.

Пепел и клубы дыма от расположенного на Восточном побережье Сицилии вулкана поднялись в небо на несколько километров. За развитием ситуации следят итальянские вулканологи.

Этна является одним из самых активных вулканов в мире. В прошлый раз вулкан извергался в феврале 2022 года.