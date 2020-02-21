«Гореть вам в пекле»: пост «Квартала 95» про Евромайдан разозлил украинцев

Волна возмущения поднялась в соцсетях из-за поста «Квартала 95». Несколько стихотворных строк разозлили украинцев. Они пристыдили студию и объяснили, почему стоило более внимательно выбирать слова.

Посвященная годовщине событий Евромайдана публикация появилась на странице студии «Квартал 95» в Facebook. Под снимком «небесной сотни» — погибших во время волнений на Украине — разместили короткое стихотворение. Критике подвергли фразу «Я помню, кто за страну погиб, шевронов своих не сбросил».

Студии тут же припомнили, что во время событий на площади Независимости шевроны были только у бойцов спецподразделения «Беркут».

Источник фото: Facebook

«Гореть вам в пекле», — писали в комментариях, прикрепив для наглядности снимки с места событий.

Источник фото: Facebook. Бойцы «Беркута» на Евромайдане

«Шевронов своих не скинув? Вы про „Беркут“? Совсем с ума сошли?» — спрашивали пользователи, не стесняясь в выражениях.

Источник фото: Facebook

В Сети заметили, что верх цинизма — в день памяти Евромайдана вспоминать о шевронах «Беркута».

В конце 2013 года майдан Незалежности, или площадь Независимости, стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Все началось с выступлений сторонников евроинтеграции, которые пришли на главную площадь Киева 21 ноября. Протесты начались после того, как правительство Николая Азарова заявило о том, что приостанавливает подписание соглашения об ассоциации с ЕС.

Новые украинские власти заявили, что более чем сто человек на Майдане погибли из-за экс-президента страны Виктора Януковича и бойцов спецподразделения МВД «Беркут». Сами Янукович и силовики отрицают свою причастность к убийствам. Подразделение распустили после госпереворота.