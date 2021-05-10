Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме. Видео

Пожар начался на Храмовой горе в Иерусалиме на фоне продолжающихся беспорядков. Рядом с мечетью Аль-Акса подожгли баррикады протестующих.

Видео пожара прислал «360» один из очевидцев. На кадрах можно увидеть с разных ракурсов яркое пламя возле мечети, а также густой дым. Все подробности пока выясняются.

Израильско-палестинский конфликт обострился в Иерусалиме после решения суда о принудительном выселении нескольких палестинских семей из домов в квартале Шейх-Джарах. Во время столкновений с правоохранителями на Храмовой горе пострадали более 300 человек.

Боевое крыло ХАМАС ударило несколькими десятками ракет по территории Израиля. Системе противовоздушной обороны «Железный купол» удалось перехватить часть снарядов. Израильская сторона начала вести танковый огонь по Газе, где расположены объекты ХАМАС.

После авиаудара Израиля Минздрав Палестины заявил о девяти погибших, среди которых оказались дети. Армия обороны Израиля отрицает свою причастность к смерти детей. По ее словам, причиной стал взрыв ракеты, которую палестинцы планировали направить на Иерусалим.