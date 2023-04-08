Мир 08 апреля 2023, 23:46 Гордон рассказал, почему его сыновья не вступили в ряды ВСУ Украинский журналист Гордон: сыновья не вступили в ряды ВСУ, так как живут в США YouTube

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Украинский журналист Дмитрий Гордон* заявил, что его сыновья не вступили в ряды Вооруженных сил Украины, потому что живут в Соединенных Штатах. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».

У старшего сына Гордона* очень тяжелое заболевание. Журналист не уточнил, какое именно, но заверил, что с этой болезнью «жить тяжело».

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«Что касается двух других моих детей, они оба рождены не на Украине, они живут в Америке много лет», — подчеркнул он.

В октябре прошлого года на видео попала драка с участием украинского журналиста. Судя по кадрам, потасовка случилась в Киеве.

Прохожий увидел Гордона* и бросил в него полиэтиленовый пакет с неизвестным содержимым. Журналист начал защищаться, совершив несколько ударов по воздуху. При этом Гордону* не удалось задеть обидчика. Сам украинский журналист потасовку никак не пркомментировал.

*Дмитрий Гордон признан в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.