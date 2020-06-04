Гордон раскрыл секрет хорошего интервью. Оказалось, это гипноз и шаманство
Украинский журналист Дмитрий Гордон признался, что шаманство и гипноз помогают ему в «хороших интервью». Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.
По словам журналиста, он владеет некими профессиональными приемами, которые он перенял у своего друга Анатолия Кашпировского. По мнению Гордона, хорошее интервью — это всегда и гипноз, и шаманство.
«Когда ты входишь в человека и начинаешь жить с ним одной жизнью какой-то, ныряешь в него, я бы сказал», — заметил он.