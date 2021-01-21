Гордон Рамзи жестко подколол блогершу-вегана. Видео

Знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи уже давно ведет свой TikTok, где сильно критикует начинающих кулинаров, указывая им на их ошибки. Обычно он делает это в дуэте, когда на одной половине экрана показан уже записанный ролик с готовкой, а на втором идет реакция мастера.

Но на этот раз Рамзи ответил на добрую песенку девочки-вегетарианки, которая призывала его последовать ее примеру и отказаться от мяса.

«Есть животных неправильно, Гордон Рамзи.

Причинять боль животным неправильно, Гордон Рамзи.

Поделись этой песней.

Это нормально если ты назовешь меня пончиком.

Это нормально, если ты теперь веган», — говорится в тексте песни.

На опубликованных кадрах видно, как Рамзи начинает слушать песню. Улыбается, кивает и достает лист салата, который начинает жевать. Ближе к концу песни он выплевывает зелень достает огромный бургер и впивается в него зубами.

В подписи к видео Гордон Рамзи написал, что при съемках бургеры были съедены. По аналогии, что «во время съемок ни одно животное не пострадало».