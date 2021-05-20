Гордон Рамзи обругал сеть кофеен за отвратительный бургер

Знаменитый британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи оказался недоволен бургером, купленным в сети кофеен Costa Coffee. Его не устроило ни приготовление, ни цена.

Рамзи выложил в TikTok видео, в котором подробно изучает гамбургер. Ведущий раскрывает его и видит, что тот состоит только из обжаренной булочки и бекона.

Он берет этот бекон и спрашивает продавца, неужели это стоит 2,90 фунта (300 рублей).

После этого повар в шутку возмущается, что бекон разогрели в микроволновке, хотя он сам всегда учит обжаривать его на гриле.

«Серьезно, что это такое?» — Говорит Рамзи и подносит две части булочки к ушам повара.

«Идиот-бергер, сэр», — смеется в ответ сотрудник ресторана, намекая на себя.

Сейчас Рамзи развивает собственную сеть бургерных и пиццерий. Он также неоднократно рассказывал о том, как приготовить идеальный бургер.

Для этого важно правильно подобрать и обжарить мясо. Фарш повар готовит из говядины. В дело идет шея, лопатка и грудинка. Котлеты, смазанные смесью масла с приправами и красным вином, обжариваются на гриле.

Также в начинку входят сыр, салат, помидоры, жаренный лук и майонез.