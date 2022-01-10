Гордон Рамзи «чуть не умер от страха», когда готовил для Путина

Британский телеведущий и шеф-повар Гордон Рамзи признался, что самым пугающим из всех людей, для которых он готовил, был президент РФ Владимир Путин. Он рассказал об этом в «Шоу Келли Кларксон».

Рамзи вспомнил, как в 2000 году его пригласили готовить на Даунинг-стрит, где располагается резиденция премьер-министра Великобритании. Тони Блэр принимал Путина, нанесшего визит в королевство.

«Я чуть не умер от страха», — сказал шеф-повар.

Рамзи сказал, что сильно переживал и боялся испортить ужин. Качество блюд беспокоило его сильнее, чем обычно. Он думал о том, какие последствия его ждут, если ужин не удастся. Особенно он начал волноваться, когда лично пересекся с Блэром и Путиным. По его словам, тогда ему начали задавать вопросы о спарже. В этот момент ему хотелось куда-нибудь сбежать.

Шеф-повар также рассказал, что кухня на Даунинг-стрит, вопреки ожиданиям, оказалась довольно тесной. Не хватало даже кухонных принадлежностей, поэтому ему пришлось брать собственные сковородки и кастрюли.

Ранее, 4 января, стало известно о смерти кремлевского шеф-повара Виктора Беляева.