Гордон пригрозил россиянам выдворением из Крыма

Украинский журналист Дмитрий Гордов заявил, что после возвращения Крыма Украине россиян, переехавших на остров, выдворят. А недвижимость, которую они купили за свои деньги, заберут.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24». Телеведущий отметил, что ему жаль жителей Крыма из-за наводнения, но только украинцев.

«Это наши люди, это украинцы, за исключением тех, кого завезли из России, а там многих уже позавозили. Но я могу успокоить: как завезли, так и вывезут», — сказал он.

Он отметил, что россияне, которые купили недвижимость на острове должны понимать, что после возвращения Крыма они ее лишатся, так как якобы это незаконно.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что «украинской Керчи и украинской Ялте Господь Бог слишком много дал воды сразу». По его словам, теперь жители полуострова не знают, что делать со всей этой водой. С критикой его слов выступила украинская актриса Любовь Титаренко. Она заявила, что эти слова показывают отношение Украины к Крыму, а время покажет, почему крымчане отказались от Украины.