Гордон предложил сделать гимн Украины оптимистичным и полным надежды

Текст гимна Украины нужно сделать «возвышенным» и «величественным». Такое мнение в эфире телеканала «Украина 24» выразил телеведущий Дмитрий Гордон.

«Что бы я сделал, и это не шутка, это изменил бы слова нашего гимна. У гимна такая величественная, красивая музыка, но слова, на мой взгляд, никуда не годятся», — заявил он.

Гордон отметил, что в тексте гимна встречаются такие фразы, как «еще не пропали», «сгинут наши вороженьки». Ведущий считает это неправильным. Как будто даже в гимне почти нет надежды. Гордон заявил, что нужна вера в будущее. Начать при этом можно с гимна, считает ведущий.

При этом основные надежды Украины пока встречают отпор со стороны Запада. С 2016 внешняя политика страны направлена на то, чтобы вступить в Евросоюз и НАТО. Но в последнее время в Киеве начали звучать предложения, что если с Западом не срастется, нужно повернуть курс в сторону Китая.

Некоторые европейские политики вообще не видят для Украины шанса в ближайшее время стать частью НАТО и Евросоюза. По их мнению, сначала нужно выполнить многие требования, на реализацию которых у Киева уйдет примерно лет 20. Президент Эстонии считает, что для начала нужно хотя бы сделать так, чтобы европейские компании могли сотрудничать с украинскими и не бояться каких-нибудь махинаций.