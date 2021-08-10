Гордон ответил Лукашенко на «мерзавца» бокалом бальзама. Видео

Украинский журналист Дмитрий Гордон, которого президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал мерзавцем, опубликовал на Youtube видео, в котором ответил на оскорбление. Он высказал надежду, что политик недолго будет главой республики. Гордон также подчеркнул, что Лукашенко сильно изменился с тех пор, как дал ему интервью.

Дмитрий Гордон заявил, что слова о мерзавце стали для него «бальзамом на душу». Журналист достал зубровку, подаренную ему Лукашенко после интервью, и под тост о свободе белорусского народа выпил стакан залпом.

«Я надеюсь, что вы еще недолго будет президентом Белоруссии. Я надеюсь, что настанет тот момент, когда прекрасный белорусский народ отпразднует избавление от вас. Вы настоящий деспот, вы разбойник в чистом виде», — сказал Гордон.

Журналист заявил, что Лукашенко называет себя «отцом нации», а сам «издевается над собственным народом».

На пресс-конференции 9 августа Александр Лукашенко обсуждал задержание «вагнеровцев» в Минске и предложил за необоснованную болтливость посадить Гордона на два месяца в СИЗО. Журналист активно освещал эту тему в СМИ.

«На обиженных воду возят — я не могу обижаться. Но то, что он мерзавец — это факт», — добавил Лукашенко.

В «Большом разговоре с президентом» в прямом эфире ТВ президент республики обвинил власти Украины в том, что они занимаются подготовкой боевиков, которых перебрасывают вместе с оружием на территорию Белоруссии.