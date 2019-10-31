Гордон объяснил, почему Украине сейчас не нужен Донбасс

Гордон рассказал, что обсуждал это вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, и заявил, что принятие «формулы Штайнмайера» будет означать для страны крах.

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«Поэтому я сказал Зеленскому, что я бы не подписывал никаких договоренностей с Россией, минский формат мертв, нормандский формат мертв. Я бы сегодня забрал всех желающих людей из Донбасса, обеспечил бы их жильем и работой, поставил пока на условной границе забор, с тем чтобы оставшаяся территория Украины сосредоточилась на своих экономических вопросах», — предложил журналист.

До тех пор, пока не будет понимания, что делать с 30 тысячами людей, вооруженных и «пронизанных антиукраинским духом», возвращение Донбасса будет проблемой.

«Украину нужно сделать шикарной, экономически развитой страной, привлекательной для Крыма и Донбасса, это единственный путь возвращения оккупированных территорий. В иной путь я не верю, а воткнуть сейчас сюда Донбасс с набором проблем, о которых я говорил…» — отметил журналист.

Тем не менее, 31 октября Владимир Зеленский сообщил, что ожидает от встречи в нормандском формате соглашения о полном прекращении военных действий в регионе.

Он также напомнил о выполнении всех условий для ее проведения.