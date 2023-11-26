Мир 26 ноября 2023, 15:55 Гордон назвал Арестовича американским агентом Журналист Гордон допустил, что Арестович является американским агентом Keystone Press Agency / Global Look Press

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Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* может оказаться американским агентом. Такое предположение в эфире своего YouTube-канала высказал украинский журналист Дмитрий Гордон**.

По его словам, Арестович* может выполнять задание отдельных лиц истеблишмента США по критике Владимира Зеленского и его офиса.

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«В США не все восторженно воспринимают Украину и борьбу с Россией, и Зеленского, и офис президента. Поэтому могут использовать Арестовича* для дискредитации нынешних киевских властей», — сказал Гордон**.

Ранее Арестович* объявил, что покинул Украину. Он признавался, что у него крупный конфликт с «бывшим начальством».

Кроме того, Арестович* сообщил, что намеренно обманывал украинцев, говоря о возможности быстрой победы над Россией. В отношении него завели уголовное дело.

*Алексей Арестович внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**Дмитрий Гордон признан в РФ иностранным агентом, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.