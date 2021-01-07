Горбачев увидел угрозу США из-за беспорядков в Капитолии
По словам Горбачева, США оказались под угрозой из-за беспорядков в Вашингтоне. Он отметил, что штурм Капитолия разработали заранее.
«Но беспорядки не главное. Их задача ясна, но лишь на первый взгляд. Не все так просто. Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было сделано», — процитировал экс-президента «Интерфакс».
Горбачев добавил, что гонка вооружений постепенно сойдет на нет. Новое поколение поймет, что такое первенство смертоносно. Он напомнил, что сам подписывал Договор о разоружении в непростое время. При этом целей удалось добиться из-за желания мира.
«Люди, которые не хотят войны, объединятся, и их руководители должны будут найти выход. Они найдут выход и найдут новые формы договора с учетом новых видов оружия. Нельзя терять надежды. Я не теряю надежды в молодых людей», — заключил политик.
Сторонники Дональда Трампа устроили штурм Капитолия 6 января. Полиции удалось вытеснить протестующих из здания. В итоге президент США пообещал мирно передать власть демократу Джо Байдену, пишет «Газета.ru».