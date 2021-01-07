Горбачев увидел угрозу США из-за беспорядков в Капитолии

Протесты в США поставили под угрозу судьбу государства. При этом истинный смысл захвата здания Конгресса откроется со временем. Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

По словам Горбачева, США оказались под угрозой из-за беспорядков в Вашингтоне. Он отметил, что штурм Капитолия разработали заранее.

«Но беспорядки не главное. Их задача ясна, но лишь на первый взгляд. Не все так просто. Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было сделано», — процитировал экс-президента «Интерфакс».

Горбачев добавил, что гонка вооружений постепенно сойдет на нет. Новое поколение поймет, что такое первенство смертоносно. Он напомнил, что сам подписывал Договор о разоружении в непростое время. При этом целей удалось добиться из-за желания мира.

«Люди, которые не хотят войны, объединятся, и их руководители должны будут найти выход. Они найдут выход и найдут новые формы договора с учетом новых видов оружия. Нельзя терять надежды. Я не теряю надежды в молодых людей», — заключил политик.

Сторонники Дональда Трампа устроили штурм Капитолия 6 января. Полиции удалось вытеснить протестующих из здания. В итоге президент США пообещал мирно передать власть демократу Джо Байдену, пишет «Газета.ru».