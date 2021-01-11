Горбачев указал на необходимость обсудить с Байденом недопустимость ядерной войны

России и США нужно подтвердить формулу о недопустимости ядерной войны. Ее закрепили в Женеве в 1985 году. Итоги той встречи экс-президент СССР Михаил Горбачев назвал до сих пор актуальными.

Политик в интервью РИА «Новости» заметил, что Москва должна снова должна выдвинуть Вашингтону подобное предложение с приходом к власти в США новой администрации во главе с Джо Байденом.

Саму формулу закрепили в заявлении по итогам советско-американского саммита, состоявшегося в Женеве в 1985 году. На нем Горбачев впервые встретился с президентом США Рональдом Рейганом. Бывший советский лидер заметил, что итоги этой встречи до сих пор актуальны, в том числе по главному выводу переговоров.

«Он зафиксирован в совместном заявлении: „Ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя. Стороны не будут стремиться к военному превосходству“», — процитировал документ Горбачев.

Он напомнил, что российская сторона не так давно предлагала американцам подтвердить формулу. Поскольку в Белый дом придет новая администрация, предложение стоило бы возобновить.