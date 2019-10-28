Горбачев скептически отнесся к желанию Трампа заключить новый ДРМСД

Бывший президент СССР Михаил Горбачев со скепсисом отнесся к заявлению президента США Дональда Трампа заключить новый договор вместо ДРСМД. В своей новой книге он высказал мнение о выходе Штатов из договора.

«Президент США заявил, что США надеются заключить новый, „хороший“ договор. Какой договор — о наращивании вооружений? Думаю, это обещание никого не должно вводить в заблуждение, как и заявление госсекретаря США (Майка) Помпео о том, что у США „нет планов немедленно размещать новое ракетное вооружение“. Оно означает лишь, что пока этих ракет у США нет», — написал Горбачев (цитата по РИА «Новости»).

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Экс-президент опасается новой гонки вооружений. Он считает, что у США есть цель добиться мирового военного господства, но сделать это будет невозможно в современных условиях. Однако попытки у Штатов есть, это как раз выход из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, наделение НАТО функциями ООН и Совбеза ООН по вопросам безопасности и отстранение от других договоров по вооружению.

«Договор РСМД по праву можно назвать историческим. Его разрушение — на совести США. Так же, как и отказ ратифицировать Договор о запрещении ядерных испытаний и выход из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО)», — заявил Горбачев.

Кроме договоров ПРО и РСМД есть еще СНВ (сокращение и ограничение стратегических наступательных вооружений). Но и здесь пока не ясно, чего ждать, судя по заявлениям американской стороны, пишет Горбачев.

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Но он все-таки не оставляет надежду на то, что европейскому континенту удастся избежать «ракетного кризиса», а США извлекут урок из этого. Ранее российская сторона заявляла, что не станет первой, кто разместит ракеты в Европе, а большинство стран этой территории не позволит американцам размещать свои ракеты.