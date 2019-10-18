  • Горбачев рассказал, как общается с Путиным

    18 октября 2019, 07:24

    Наза Салех Захи

    Экс-президент СССР Михаил Горбачев недавно обращался к российскому лидеру Владимиру Путину. Горбачев высказал главе страны свои мысли о текущей ситуации в мире.
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    По словам бывшего советского лидера, он «не хочет навязываться в советчики» лидерам государств и обращается к ним только в определенных случаях. Горбачев делает это с помощью короткого письма. Кроме Путина, экс-президент Советского Союза также обращался к действующему французскому лидеру Эммануэлю Макрону.

    «На мировых лидерах сейчас лежит огромная ответственность. Время, прямо скажу, тревожное. И это большой груз, в том числе человеческий, психологический. Знаю по своему опыту», — заявил политик в интервью газете «Известия».

    Он отметил, что в современном мире нередко пренебрегают международным правом. Говоря об этом, Горбачев вспомнил ликвидацию договора РСМД. Михаил Горбачев призвал Россию и Соединенные Штаты не допустить того, чтобы разрушение соглашения привело к возрастанию рисков начала войны.

    Также собеседник газеты отметил, что «никуда не прячется» и не скрывает своего мнения. Его он высказывает в статьях и интервью, которые публикуют российские и зарубежные СМИ.

    «Иногда замечаю, что мои мысли находят отклик в словах и действиях лидеров», — резюмировал он.