Горбачев предупредил мир об угрозе холодной войны

Мир может погрязнуть в новой гонке вооружений. Кроме того, государства находятся на грани новой холодной войны. Лидеры стран должны пойти на диалог во имя будущего.

О нависшей над планетой угрозе заявил в своем приветственном послании участникам торжественной церемонии на Мальте экс-президент СССР Михаил Горбачев, слова которого привел «Интерфакс». Мероприятие посвящено 30-летию встречи руководителей Советского Союза и США.

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«Мировые лидеры не смогли выстроить новую надежную архитектуру безопасности, создать механизмы предотвращения и урегулирования конфликтов», — заметил Горбачев. Он заметил, что доверие в отношениях между государствами подрывает милитаризованная политика и аналогичное мышление.

Бывший глава СССР подчеркнул, что с таким положением вещей «ни в коем случае нельзя мириться». Он обратился к мировым лидерам с призывом «диалога во имя будущего». Необходимо, по мнению политика, возродить дух сотрудничества, который присутствовал на советско-американских встречах на высшем уровне в Рейкьявике и на Мальте.

Саммит на островном государстве Горбачев назвал рубежом, с которого начались новые отношения между США и СССР.

Министерство иностранных дел Мальты организовало торжественную церемонию на острове, посвятив ее юбилею встречи Михаила Горбачева и экс-президента Соединенных Штатов Джорджа Буша.