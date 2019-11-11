Горбачев отверг обвинение в «сдаче» Восточной Европы

Бывший президент СССР Михаил Горбачев категорически отверг обвинения в том, что он «сдал» Восточную Европу.

Как заявил Горбачев в интервью газете Figаrо, руководство Советского Союза тогда реагировало на ситуацию в странах Восточной Европы в рамках политики «нового мышления». В основе нового веяния лежали принципы свободы выбора.

Горбачев отказался жалеть о перестройке Подробнее

«Кому я ее (Восточную Европу — прим. ред.) сдал? Польшу — полякам, Венгрию — венграм, а Чехословакию — чехам и словакам», — приводит издание слова последнего лидера СССР. Горбачев также добавил, что государства восточного социалистического блока просто получили свободу, которая в то время уже была у советских граждан.

Ранее Горбачев заявил о том, что ни капельки не жалеет о начатой им перестройке в Советском Союзе. Он назвал проводимую им политику основой нового мышления и ядерного разоружения, а также причиной появления свободы выбора в стране. Бывший политик обвинил в развале СССР организаторов августовского путча, а также признался в том, что прекрасно осознавал все риски перестройки.