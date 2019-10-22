Горбачев: окончание холодной войны было общей победой, а не Запада

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью немецкой газете Welt am Sonntag порассуждал о последствиях холодной войны и о том, как ее окончание восприняли на Западе. По его мнению, там посчитали, что победа за ними, хотя она была общей.

«Окончание холодной войны было нашей общей победой, но западные политики, и прежде всего США, объявили победителями себя. Трубили об этом повсюду», — сказал Горбачев. Выдержки интервью на русском языке привел сайт «Горбачев-фонда».

Экс-президент Союза отметил, что СМИ пошли на поводу у этих политиков, никто из них также не учел, как в России все воспримут. Ведь русские «столько сделали для прекращения холодной войны и гонки вооружений». После этого на Западе стали нарушать международные договоры, навязывать свои условия, занялись расширением НАТО.

«В целом приходится констатировать, что западные политики не выдержали испытания новой эпохой. В этом корень и первопричина нынешних проблем», — сказал Горбачев.

Он добавил, что сейчас европейские политики уже начали понимать, что изоляция России идет во вред всем и нужно искать выходы из ситуации, которые устроят все стороны. Германия внесет большой вклад в этот процесс, считает Горбачев.