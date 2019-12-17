Горбачев назвал стремление США к ядерному превосходству опасным

Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что выход США из системы договоров о сокращении и контроле за ядерными вооружениями показывает стремление Вашингтона к одностороннему военному превосходству. Российский политик полагает, что такая цель недостижима и опасна.

«В подоплеке выходов США из договоров лежит их стремление к освобождению себя от каких-либо ограничений в военной сфере и к абсолютному военному превосходству. Однако в современном мире гегемония одной державы невозможна…» — заявил Горбачев в интервью японской газете Asahi.

По его словам, если нестабильность возникнет в области обеспечения безопасности, то произойдет новая гонка вооружений, и весь политический мир станет анархичным и непредсказуемым. В итоге безопасность всех стран, в том числе и США, окажется под угрозой.

Горбачев придерживается мнения, что Соединенные Штаты и Россия должны продолжить диалог по проблемам ядерных вооружений и движения к безъядерному миру.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между РФ и США прекратил свое действие 2 августа 2019 года. Инициатором стал Вашингтон. Сейчас неясна и судьба Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Его срок истекает в феврале 2021 года, но продление документа находится под вопросом из-за позиции Штатов.