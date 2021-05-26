Горбачев назвал саммит Путина и Байдена позитивным событием для РФ и США

Бывший председатель Верховного совета СССР Михаил Горбачев заявил, что встреча президента России Владимира Путина и лидера США Джозефа Байдена будет иметь большое значение для всего мира, написал ТАСС.

Он отметил, что эта беседа станет позитивным событием для России и Штатов, сообщил сайт «Политика сегодня». «Я неистребимый оптимист, считаю, что надо говорить с самыми трудными, самыми сложными партнерами, идти к доверию», — подчеркнул политик. Накануне представители Кремля подтвердили, что российско-американская встреча на высшем уровне состоится. Мероприятие пройдет на территории Швейцарии 16 июня.