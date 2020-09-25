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    25 сентября 2020, 17:58

    Горбачев назвал роль России в геополитике

    Дарья Морозова

    Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что Россия сможет предотвратить холодную войну между США и Китаем. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на японскую газету Asahi Shimbun.

    Он считает, что Россия сможет выступить посредником между странами и подтолкнуть их к примирению. По мнению Горбачева, отношения США и Китая испортились во время пандемии коронавируса.

    «Сегодня для России было бы разумно вернуться к новому политическому мышлению и поставить своей целью дипломатическим путем предотвратить биполярный конфликт между США и Китаем», — считает политик.

    Новости SMI.FM