Горбачев назвал роль России в геополитике
Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что Россия сможет предотвратить холодную войну между США и Китаем. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на японскую газету Asahi Shimbun.
Он считает, что Россия сможет выступить посредником между странами и подтолкнуть их к примирению. По мнению Горбачева, отношения США и Китая испортились во время пандемии коронавируса.
«Сегодня для России было бы разумно вернуться к новому политическому мышлению и поставить своей целью дипломатическим путем предотвратить биполярный конфликт между США и Китаем», — считает политик.