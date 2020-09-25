Горбачев назвал роль России в геополитике

Он считает, что Россия сможет выступить посредником между странами и подтолкнуть их к примирению. По мнению Горбачева, отношения США и Китая испортились во время пандемии коронавируса.

«Сегодня для России было бы разумно вернуться к новому политическому мышлению и поставить своей целью дипломатическим путем предотвратить биполярный конфликт между США и Китаем», — считает политик.