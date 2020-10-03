Горбачев назвал долгом беречь отношения России и Германии

России и Германии удалось установить между собой прочные отношения, которые необходимо беречь. Об этом заявил первый президент СССР Михаил Горбачев.

«Основы отношений между Россией и ФРГ прочны, я верю и надеюсь, долговечны. Наш долг — беречь отношения между нашими странами. Никому не должно быть позволено пытаться рассорить наши народы», — сказал Горбачев во время онлайн-мероприятия по случаю 30-летия объединения Германии. Цитату привел ТАСС.

По словам первого президента, Германии удалось выполнить как Договор об окончательном урегулировании, так и соглашение между СССР и ФРГ. При этом главная заслуга в объединении страны принадлежит народам.

«И прежде всего немцы и русские. Немцы, доказавшие, что страшное прошлое преодолено, что уроки из него извлечены, выводы сделаны. И русские, которые после всех бедствий войны проявили понимание чаяний немцев, пошли им навстречу», — пояснил Горбачев.

Он добавил, что объединение Германии стало символом завершения холодной войны и преодоления раскола Европы. Первый лидер СССР напомнил, что тогда мир столкнулся с огромными переменами. Страны перешли к сокращению вооружений, а люди стали уходить от страха войны.

Объединение Германии произошло 3 октября 1990 года. Теперь День немецкого единства является национальным торжеством, которое празднуется каждый год.