Горбачев дал совет будущему президенту США

Будущий победитель на выборах президента США должен действовать быстро и без промедлений организовать встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Это необходимо, чтобы сохранить контроль над гонкой ядерных вооружений.

Совет тому, кто займет место главы Белого дома, дал экс-президент СССР Михаил Горбачев. Своими соображениями политик поделился в интервью The Times. Ситуацию он назвал тревожной.

«Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния», — сказал Горбачев. Он добавил, что «сильный импульс» должен исходить со стороны президентов обеих стран.

Гонка ядерных вооружений, по мнению Михаила Горбачева, может выйти из-под контроля. Однако отношения Советского Союза и США в середине 1980-х складывались «намного сложнее». Выход был найден «при помощи доверия, понимания и выстраивания отношений друг с другом».

Политик заметил, что Москве и Вашингтону нужен «второй Рейкьявик». Встреча с Рональдом Рейганом, которая состоялась в Исландии в 1986 году, помогла заключить ДРСМД. В 2019 году президент США Дональд Трамп вышел из соглашения.

Планы Соединенных Штатов по созданию нового ядерного оружия вызвали у Горбачева особую озабоченность. Пока между двумя странами действует только Договор о сокращении стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Он истечет после 5 февраля 2021 года. Президент РФ Владимир Путин предлагал продлить СНВ-3 без предварительных условий еще на пять лет.

Американцам предстоит выбрать президента 3 ноября. Нынешний глава государства Дональд Трамп баллотируется на второй срок. Его основным соперником является кандидат от демократов Джо Байден.