Google заплатит почти миллиард евро Франции за неуплату налогов

Несколько стран ЕС хотят обложить налогами Google и Facebook Подробнее

Представитель корпорации отметил, что Google выплатит сам штраф и неуплаченные за предыдущие периоды налоги.

«Расчеты включают платеж в размере 500 миллионов евро, который был озвучен во французском суде, а также дополнительные 465 миллионов евро налогов, которые мы согласились уплатить», — сказал он.

Соглашение о регулировании дела одобрил французский суд 12 сентября.