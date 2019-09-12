Google заплатит почти миллиард евро Франции за неуплату налогов
Американская компания Google выплатит Франции штраф в размере почти миллиарда евро. Выплата позволит урегулировать претензии по делу об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на CNBC.
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Представитель корпорации отметил, что Google выплатит сам штраф и неуплаченные за предыдущие периоды налоги.
«Расчеты включают платеж в размере 500 миллионов евро, который был озвучен во французском суде, а также дополнительные 465 миллионов евро налогов, которые мы согласились уплатить», — сказал он.
Соглашение о регулировании дела одобрил французский суд 12 сентября.