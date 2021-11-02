Googlе заблокировал YouTube-канал СК Белоруссии из-за санкций

Googlе-аккаунт и YouTube-канал Следственного комитета Белоруссии теперь заблокированы. Это произошло из-за введенных санкций в отношении лиц и организаций из Белоруссии. Об этом рассказала представитель ведомства Юлия Гончарова.

Руководство Google заявило, что аккаунт отключен в соответствии с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций, восстановить его уже нельзя. Поэтому заблокированным также оказался и YouTube-канал ведомства, на который были подписаны 23 тысячи человек.

«Канал содержал видео с официальными заявлениями представителей комитета, видеосюжеты по резонансным уголовным делам, материалы проекта „Тайны следствия“, видеоматериалы по таким социально значимым темам», — передало БелТА слова Юлии Гончаровой.

Некоторые материалы канала имели более миллиона просмотров. Она добавила, что официальные ресурсы Следственного комитета продолжают работать, а вся необходимая информация будет обязательно доходить до пользователей.

Недавно поисковая система Google запустила новый инструмент по удалению из выдачи фотографий с детьми и подростками. Это позволит несовершеннолетним пользователям контролировать распространение своих изображений в Сети.