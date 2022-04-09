Google заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ»

Аккаунт телеканала нижней палаты парламента «Дума ТВ» заблокировали на YouTube. Об этом говорится на сайте канала.

Там выкладывали «эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и авторские программы». На каналы были подписаны 145 тысяч человек, общее количество просмотров роликов превышало 100 миллионов.

«Редакция была готова к возможной блокировке и активно развивала другие площадки», — говорится на сайте.

Другие аккаунты телеканала есть на RuTube, во «ВКонтакте» и в Telegram.

Ранее YouTube начал ограничивать доступ к аккаунтам российских телеканалов в разных странах, в том числе и «360».

Также заблокировали аккаунты ТНТ, «Звезды», РЕН ТВ и Первого. Уточняется, что в Европе больше недоступны все телеканалы, связанные с RT и Sputnik.