Google выпустил чипсы к выходу Pixel 6

Компания Google нашла необычный способ прорекламировать выпуск своего смартфона Pixel 6 в Японии. Корпорация сообщила о выпуске ограниченной партии чипсов. Получить их можно, если заполнить специальную форму на сайте.

Всего компания намерена выпустить 10 тысяч упаковок. В данный момент подать заявку на получение желаемой пачки невозможно. Свободные места закончились.

В названии чипсов Google Original Chips есть игра слов. Их можно перевести как оригинальные чипы от Google, так и оригинальные чипсы от Google.

Дело в том, что смартфоны Pixel 6 получат оригинальные чипы SoC Tensor производства Google. Они смогут использовать технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Новые аппараты выйдут в пяти цветовых вариантах этой осенью.