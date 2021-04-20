Google составил топ блюд русской кухни, где дважды упомянул окрошку
Google составила свой топ блюд российской кухни. На первом месте разместился винегрет. Создатели списка отметили его изумительный вкус, сочетающий одновременно сладкое и горькое. Об этом сообщил Daily Storm.
Второе место занял салат оливье. Во всем мире его называют «русским салатом». Он особенно популярен в латиноамериканских странах, а также в Израиле. Следом за ним расположился борщ. На четвертом месте оказался шашлык, который в Google посчитали родственником шиш-кебаба.
Сырники заняли пятое место и назвали в топе «сладкими лепешками из творога», пельмени же стали сердцем русской кухни. Единственное питье, про которое написали гурманы из Googlе, стал квас. Его создатели посчитали жидким хлебом.
Дважды была отмечена в топе окрошка. Изначально как еда, которая иллюстрирует всю русскую кухню, а затем под восьмым номером в списке.