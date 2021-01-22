Google пригрозил отключить интернет-поиск в Австралии

Австралийские власти планируют принять новый закон об игроках медиарынка. Если документ одобрят, то Gоogle отключит свою поисковую систему в стране. Об этом заявила управляющий директор Google Australia Мэл Сильва.

Правительство Австралии летом 2020 года предложило принять Кодекс об игроках медиарынка. Сейчас документ проходит слушания в сенате. В случае его одобрения технологические компании должны будут выплачивать австралийским СМИ деньги за размещение новостных статей у себя на платформах. Сначала это коснется Google и Facebook.

«Если Кодекс обретет силу в его нынешней форме, у нас не будет другого выбора, кроме как прекратить доступ к Google Search в Австралии. Это последнее, чего мы хотим в Google, особенно когда есть другой путь, позволяющий нам поддерживать австралийскую журналистику, не нарушая принципы поисковой системы», — пояснила Сильва.

Она отметила, что новый закон обяжет компанию платить за ссылки на новости в поисковой выдаче. Такое решение управляющий директор назвала скользкой дорожкой, из-за которой бизнес-моделям поисковых систем придет конец. По словам Сильвы, возможное отключение сервиса в Австралии является не угрозой, а реальностью.

При этом австралийский премьер-министр Скотт Моррисон сообщил, что правительство страны не намерено реагировать на угрозы.