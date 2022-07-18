Google получил еще один оборотный штраф на сумму более 21 млрд рублей

Компания Google получила очередной оборотный штраф на сумму более 21 миллиарда рублей. Причина — отказ удалить запрещенную информацию, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на мирового судью Таганского района Москвы Тимура Вахрамеева.

Точная сумма штрафа, который прописали Google, — 21 миллиард 77 миллионов 392 тысячи 317 рублей 80 копеек. Протокол составили еще 22 июня, так как IT-гигант во второй раз не удалил запрещенный контент — фейки о российской спецоперации на Украине.

Роскомнадзор до этого направил компании 17 уведомлений, требующих удалить с YouTube недостоверные данные. Но информацию оставили.

Это второй оборотный штраф для Google. Компания первой в России получила оборотный штраф в декабре 2021 года. Сумма составляла более 7,2 миллиарда рублей. Штраф уже взыскали, уточнили в Роскомнадзоре.

Наказание за отказ удалять фейковую информацию предполагает административный штраф, сумма которого составляет от 5 до 10% от оборота компании в России, напомнила газета «Известия».