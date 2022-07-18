Google получил еще один оборотный штраф на сумму более 21 млрд рублей
Суд оштрафовал Google еще на 21 миллиард рублей
Компания Google получила очередной оборотный штраф на сумму более 21 миллиарда рублей. Причина — отказ удалить запрещенную информацию, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на мирового судью Таганского района Москвы Тимура Вахрамеева.
Точная сумма штрафа, который прописали Google, — 21 миллиард 77 миллионов 392 тысячи 317 рублей 80 копеек. Протокол составили еще 22 июня, так как IT-гигант во второй раз не удалил запрещенный контент — фейки о российской спецоперации на Украине.
Роскомнадзор до этого направил компании 17 уведомлений, требующих удалить с YouTube недостоверные данные. Но информацию оставили.
Это второй оборотный штраф для Google. Компания первой в России получила оборотный штраф в декабре 2021 года. Сумма составляла более 7,2 миллиарда рублей. Штраф уже взыскали, уточнили в Роскомнадзоре.
Наказание за отказ удалять фейковую информацию предполагает административный штраф, сумма которого составляет от 5 до 10% от оборота компании в России, напомнила газета «Известия».